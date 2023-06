Venator appesa a un filo Produzione: stop vicino

Il destino della Venator pare ancora appeso ad un filo che si assottiglia sempre di più con il passare del tempo. "Il fermo della produzione è un segnale chiaro rispetto a quello che sembra essere il futuro prossimo dell’azienda ed il conseguente stop per i lavoratori – inizia Federico Capponi della Uil –. Stiamo chiedendo la sottoscrizione di un protocollo tra azienda parti sociali ed istituzioni localiregionali che possa costituire la cornice di impegno per una prossima ripartenza. La firma di un atto condiviso potrebbe costituire un segnale concreto sulla volontà della Venator non solo di rimanere sul territorio ma anche di investire in modo programmato. La preoccupazione è forte e i tempi stringono pertanto anche la politica dovrà concretamente fare la sua parte. Non riteniamo percorribile l’attivazione della Cigs a zero ore, preferibile quindi un eventuale turnover condiviso che dia la possibilità a tutti i lavoratori di continuare a prestare la propria opera fattivamente".