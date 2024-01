"Venator al capolinea. Ora un tavolo di crisi"

"Sulla Venator pare che ormai stiamo arrivando al capolinea con la richiesta della cassa integrazione straordinaria". Lo dice Federico Capponi della Uil. "E’ come un treno in corsa che rischia sempre di più il deragliamento con ingenti danni collaterali: ma cosa stanno facendo le Rsu aziendali, la politica e le istituzioni? La Uil non intende assistere impassibile a quella che ormai da mesi viene descritta come una fine ineluttabile. Difronte alle richieste di cassa integrazione a 0 ore e per 2/3 dei lavoratori, ci dissociamo drasticamente e chiede una forte presa di coscienza perché il peso di questo enorme sforzo sia spalmato in modo solidale su tutte le maestranze e perché l’azienda contribuisca in maniera concreta all’integrazione delle retribuzioni soggette ad ammortizzatore sociale" Poi chiude: "Chiediamo l’attivazione formale del tavolo di crisi in Regione Toscana affinché si possa monitorare un percorso così delicato con la supervisione delle istituzioni e capire il destino dell’azienda".