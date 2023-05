Venator, game over. Lettera ai fornitori: "Niente accordi. A giugno si chiude"

Scarlino (Grosseto), 29 aprile 2023 - E’ una comunicazione fatta ai fornitori, firmata da Jim Holden, Global Purchasing and Eco Busines di Venator, che inizia a far preoccupare veramente. Nella lettera infatti si parla chiaramente di un futuro molto incerto della multinazionale del settore chimico che si trova nella piana industriale del Casone a Scarlino. Il dirigente dell’azienda fornisce "ulteriori aggiornamenti sui progressi dopo la lettera di marzo" dove annunciava la chiusura della produzione a giugno se non si fosse trovata una soluzione per lo stoccaggio dei gessi rossi. "Avevamo comunicato – scrive Holden – che in assenza di approvazioni da parte della Regione, nel secondo trimestre del 2023 non avremmo avuto a disposizione alcuna capacità di discarica per continuare con gli attuali livelli di produzione, pari a un terzo della capacità produttiva". Holden prosegue: "Purtroppo, nonostante la stretta collaborazione con la Regione per lo sviluppo di soluzioni per le discariche, non abbiamo ancora ricevuto le necessarie autorizzazioni per le discariche e dunque interromperemo la produzione nel giugno 2023". Poi aggiunge: "Speriamo di ricevere presto l’approvazione per lo stoccaggio temporaneo del gesso per la discarica permanente e stimiamo di aver bisogno di 3 mesi per effettuare gli investimenti necessari. Per il riavvio della produzione avremmo bisogno di un alto grado di certezza per le autorizzazioni della discarica permanente. A nostro avviso – chiude Holden – è impossibile che l’impianto venga riavviato nel 2023, perchè serve l’approvazione sia per lo stoccaggio temporaneo sia impegni per quello permanente. Inoltre Venator – chiude – dovrà effettuare un investimento significativo nel sito per sostenere il riavvio dell’impianto. In più dovremo consentire la produzione a due terzi della capacità normale, per rendere l’impianto economicamente sostenibile".