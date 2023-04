Vedere "L’arte di ieri con gli occhi di oggi" Ecco tutti gli alunni che sono stati premiati

Nel rispetto del claim "uscire dalle mura", ovvero portare l’arte fuori dagli spazi deputati per renderla un bene fruibile da tutti, Tema Vita Ets, mutua che ha come socio sostenitore Banca Tema, ha proposto, insieme al Polo Universitario Grossetano, un progetto didattico per le superiori, invitando gli studenti del Polo liceale Aldi di Grosseto a produrre elaborati. Questi i progetti vincitori: "Drammatizzazione-Le ultime ore della libertà senese", realizzato da 7 ragazze della classe 5^F,"I francobolli di Aldi", prodotto da 2 studenti della 4^B e "le etichette per le bottiglie di vino", creato da 3 alunne sempre della 4^B, tutte classi dello Scientifico di Grosseto. Al progetto hanno aderito 44 studenti di 5 classi del Polo liceale Aldi, appartenenti alle classi 2^A, 3^A, 4^A e 5^A, divisi in gruppi di lavoro che hanno operato anche al di fuori dell’orario scolastico. Quindici gli elaborati creati sotto forma di pagine web, app, pagina Instagram, ricostruzione di un museo virtuale, francobolli, etichette per bottiglie di vino, qr-code, una cartina virtuale dei luoghi in cui ha vissuto Pietro Aldi.