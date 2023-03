Vasellini: "La Provincia perde il bando e dà la colpa agli altri. Perché?"

"L’amministrazione provinciale targata Pd all’indomani della dichiarazione di inammissibilità al bando Ministeriale per 10 milioni a fondo perduto di finanziamenti Pnrr, non fa autocritica ma tenta in modo grossolano di scaricare le responsabilità sull’amministrazione Vivarelli Colonna, colpevole di essere rimasta in carica 5 mesi dall’uscita del bando perso dal Pd". Inzia così Andrea Vasellini, capogruppo della lista Civica "Vivarelli Colonna sindaco". "Quando il Ministero chiedeva integrazioni al progetto pilota presentato dall’amministrazione provinciale e queste si rivelavano insufficienti, era sempre colpa di Antonfrancesco Vivarelli Colonna? Ma soprattutto perché sono state richieste integrazioni? Quali erano le deficienze del progetto portato dalla Provincia a trazione Pd – aggiunge – Perché nonostante il coinvolgimento di realtà imprenditoriali territoriali forti nemmeno si è stati ammessi? Infatti, nemmeno si tratta di un cattivo piazzamento ma di una incapacità a partecipare al bando. Questo comportamento di deresponsabilizzazione davanti al fallimento del progetto pilota rivela un arresto evolutivo dei valori e delle capacità dell’odierna amministrazione provinciale che danneggia in primo luogo il territorio e i suoi operatori principali". Secondo Vasellini "la deresponsabilizzazione della provincia e il tentativo mal riuscito di scaricare su altri il proprio insuccesso, tradisce un senso di inferiorità verso la precedente Amministrazione. È evidente che l’incapacità di questa amministrazione di accettare errori è frutto di una grande insicurezza. Con le ultime dichiarazini l’amministrazione provinciale – chiude – sceglie di dare la colpa agli altri perché così facendo sfugge alle conseguenze delle proprie azioni e evita di pagarne il prezzo. In altre parole, un modo infantile di evadere sia dalla responsabilità sia dal senso di colpa".