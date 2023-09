Vasellini: "Il Pd? Tocca il fondo" a Grosseto. Vivarelli: "Vicini a tutto lo sport"

"Ogni volta crediamo di aver visto il Pd toccare il fondo. E invece no, loro sono sempre pronti a stupirci. La polemica contro Antea Longo e il Fit festival è grottesca e ai limiti del sessismo". Così Andrea Vasellini, capogruppo della civica Vivarelli sindaco. "È sempre la stessa storia. La sinistra – prosegue – non riesce a vincere con la forza delle proprie idee: quindi attacca le persone, provando a demolirle sul lato umano. La colpa di Longo è quella di aver sposato Vasellini. Nessuno del Pd dice che Antea Longo, a fronte del contributo da 11mila euro circa concesso dal Comune, ha speso 22mila euro, conditio sine qua non per ottenere il sostegno pubblico. Così come nessuno – puntualizza Vasellini – ha spiegato che alla conferenza stampa dell’evento ho annunciato la presenza al Fit festival del campione di body building e mio amico personale Gabriele Andriulli che ha risposto al mio invito. Parliamo del primo italiano a essersi aggiudicato l’Arnold classic".

"Il Comune di Grosseto non opera attraverso referenti privilegiati in grado di condizionare l’accoglimento o meno di contributi economici – ha detto il sindaco Vivarelli Colonna –. Non l’ha mai fatto e non lo può fare. Simili affermazioni non rientrano certo nella generale fattispecie del diritto di critica di cui talvolta i politici si ammantano per coprire esternazioni farneticanti come appunto l’accusa mossa da alcuni consiglieri del Pd al Comune di Grosseto. Il comportamento del Comune di Grosseto è sempre stato trasparente e lineare: l’Amministrazione ha impegnato oltre 43mila euro come contributo a eventi sportivi. A ciò si aggiungono oltre 32mila euro di ulteriori contributi concessi fuori bando a società sportive grossetane".