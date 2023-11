Vasellini al contrattacco: "Contro di me solo falsità e la macchina del fango"

"Una sequela di falsità e contro di me una vera e propria macchina del fango". Inizia così la replica di Andrea Vasellini, consigliere comunale, agli organizzatori della manifestazione anti-aborto di una settimana fa. "Dopo che hanno fatto parlare cinque amici loro – ha aggiunto Vasellini – hanno dato il microfono al sindaco e quando ancora non aveva terminato di esprimere il proprio pensiero, Bottoni (l’organizzatore, Ndr) tentava di levargli la parola. Quindi gli ho chiesto di farlo finire, e lui mi ha risposto di iniziare a parlare. Ma in quel modo avrei interrotto il sindaco e io ho risposto che prima doveva concludere il suo pensiero. Dopo una signora che mi aveva offeso 5 minuti prima ha preso la parola e quando ha finito ho tentato di replicare alle critiche mosse ma hanno portato via il microfono. Davvero molto democratici". Vasellini prosegue: "La storia delle provocazioni è fantascienza. Sono arrivato e ho salutato alcuni invitati che conoscevo – aggiunge il consigliere –. Mentre riprendevo la piazza due manifestanti hanno iniziato a contestarmi offendermi mandarmi a quel paese con parole tipo ’fascista di...’ e altri insulti Come al solito chi non la pensa come loro è fascista e deve stare zitto a farsi offendere. Io non ci sto. Ho diritto di parola e pensiero soprattutto ho diritto a non essere additato come fascista cosa che mi offende dato che sono un civico e un moderato". Secondo Vasellini "un amico degli organizzatori mi è venuto addosso a un centimetro dal viso a minacciarmi di andare via, si vede chiaramente anche dai filmati della televisione che era presente. Era così agitato che un altro organizzatore l’ha tirato per la felpa per levarlo di torno". Tutto, secondo Vasellini, che è stato "ripreso dalla Digos. Ho il video dove una mi manda a quel paese. Quindi le bugie le raccontìno ad altri non ai grossetani. La verità rende liberi". Poi chiude sul post su Bindi e Schlein. "Quell’immagine è diritto di satira a maggior ragione che non altera le fattezze delle signore. Sarà stato condiviso da mezza Italia: strano si voglia fare un caso nazionale su di me. È chiaro che la sinistra non ha argomenti e si attacca a tutto, sintomo di un complesso di minorità. Evidente la mia persona – conclude Andrea Vasellini – in quanto politico spaventa a sinistra e cercano di delegittimarmi con queste argomentazioni ridicole non avendone altre".