Variazione di bilancio Nuovi fondi per i lavori

L’ultimo consiglio comunale si è svolto nonostante la minoranza abbia deciso di non partecipare. I banchi vuoti dell’opposizione non hanno però impedito alla maggioranza di approvare i punti all’ordine del giorno e tra i più significativi spicca la variazione di bilancio di 334mila euro. Una quota consistente che, come ha sottolineato Luciano Giglioni, vicesindaco e assessore al bilancio, "va a incidere sia sulla parte corrente che su quella in conto capitale e saranno utilizzati per migliorare le opere pubbliche, rinnovare il parco auto dell’ente, migliorare le condizioni delle scuole e a favorire nuovi progetti culturali".

A Montenero d’Orcia saranno destinati 15mila euro per intervenire sull’illuminazione pubblica (altri 15mila invece saranno utilizzati per l’acquisto di nuove luci a Collevergari). Un altro intervento riguarderà la riqualificazione della fontana della piazza centrale del paese. A Montegiovi invece sono in programma l’intervento all’orologio (circa 2mila euro) e la sistemazione di una delle strade più importanti del paese. Per il secondo intervento, l’amministrazione è pronta a prendere un mutuo di 200mila euro tramite Cassa depositi e prestiti. Altri 90mila euro saranno invece utilizzati per per asfaltare le strade, molti gli interventi nel capoluogo. Diciottomila euro serviranno ad acquistare un mezzo ‘green’ che andrà a rinnovare il parco auto del Comune e 5mila euro andranno a sostegno del nuovo spazio museale interattivo, realizzato in gran parte grazie a un finanziamento della Fondazione Cr Firenze.

Sono previsti interventi alla caserma dei carabinieri (30mila euro), saranno sostituiti gli infissi alle scuole elementari e acquistate nuove caldaie per le scuole materne di Castel del Piano e Montenero d’Orcia. Sarà rifatta una parte delle gradinate dello stadio.