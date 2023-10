Variante urbanistica sulla Ciclovia Tirrenica

Ritorna a riunirsi domani alle 10 il Consiglio comunale di Scarlino. All’ordine del giorno c’è l’approvazione dell’accordo di programma tra Regione Toscana, Provincia di Grosseto e i Comuni di Follonica, Scarlino, Grosseto, Magliano in Toscana, Orbetello, Capalbio, Parco regionale della Maremma, per la realizzazione del lotto B della Ciclovia tirrenica: in valutazione l’autorizzazione alla sottoscrizione e la presa d’atto della determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi e l’avvio della variante urbanistica al Regolamento urbanistico con vincolo all’esproprio. Si tratta di un Consiglio molto importante visto che il progetto della Ciclovia Tirrenica è un’idea portata avanti con tanto entusiasmo in tutte le zone dove questa "arteria" dovrebbe passare. E’ importante anche sapere che gli espropri sono necessari per permettere la costruzione dell’infrastruttura che percorrerà dall’inizio alla fine la regione Toscana.