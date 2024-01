"Varco sull’Aurelia. L’Amministrazione farà la sua parte"

Un problema annoso che va verso la soluzione. "La riunione con il Prefetto – spiega il sindaco Andrea Casamenti (nella foto) – a cui hanno partecipato il Comune, i rappresentanti di Difesa Servizi, dell’Aeronautica, di Anas e del Comitato Casa Brancazzi, è andata davvero molto bene". Dopo anni di attesa, si va verso una soluzione viaria condivisa da tutte le parti e "auspicata fin dall’inizio dalla nostra Amministrazione Comunale". In sostanza, il popoloso e nuovo quartiere di Casa Brancazi, attaccato ad Albinia, ma oggi raggiungibile solo tramite lunghi giri, per la chiusura dei varchi sull’Aurelia, avrà un collegamento diretto ed interno con Albinia.

"L’Aeronautica Militare – prosegue Casamenti – proprietaria dei terreni dove un tempo esisteva un grosso deposito di carbhurante per i caccia del Quarto Stormo ed uno scalo merci, ha accolto la proposta di cedere al Comune un tratto di sua proprietà dove è possibile realizzare il collegamento diretto da Casa Brancazzi ad Albinia, indipendentemente dalla destinazione urbanistica del resto dell’area, e il Comune appena ottenuta la proprietà provvederà immediatamente a realizzare i necessari interventi di messa in sicurezza per l’utilizzo del collegamento medesimo". Dopo questa importante novità, attesa da anni, che sblocca la questione subito il Comune lavorerà al progetto, come ha assicurato il sindaco. "Un ringraziamento va al Prefetto di Grosseto che ha coordinato tutte le posizioni. Finalmente Albinia va verso la soluzione di questo problema, resta quello della zona artigianale delle Topaie, anche questa afflitta dai problemi viari legati all’Aurelia".

Michele Casalini