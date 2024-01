Varco di Cupi, sospesa la chiusura. Il 5 febbraio incontro in Prefettura

Un incontro in Prefettura per la decisione definitiva sul bivio di Cupi. Il Comune di Magliano, con il sindaco Gabriele Fusini in testa, prosegue la battaglia per evitare la messa a dimora dei blocchi di cemento sull’Aurelia che chiuderebbero il bivio, situato nel territorio di Grosseto ma dopo il quale, dopo circa 200 metri, interessa il Comune di Magliano. E propone la realizzazione di un sottovia. "Il 5 febbraio ci sarà la riunione che aspettavamo – sottolinea il sindaco Gabriele Fusini –. Intanto sono riuscito a fermare la messa a dimora dei blocchi. Martedì ho portato una serie di documentazioni, anche video con il drone, che testimoniano come il bivio non vada chiuso, sia per la sicurezza che per lo spostamento di tutto il traffico sullo svincolo di Alberese e quello di Fonteblanda. I camion e anche i trattori dovrebbero percorrere diversi chilometri in più, ingombrando la carreggiata dell’Aurelia. Con Anas siamo rimasti d’accordo di sospendere tutto fino all’incontro in Prefettura, con una decisione che deve essere ratificata in quell’ambito. La chiusura creerebbe un disagio importante, mentre sarebbe invece fondamentale creare un sottovia, ci vogliono investimenti e non new jersey. Inoltre quel bivio non ha prodotto tamponamenti negli ultimi 10 anni. Da qui alla riunione in Prefettura (dove saranno presenti la Regione, la Provincia, i Comuni di Magliano e Grosseto, gli organi di sicurezza, le associazioni di categoria) e Anas che ha preso l’impegno di tenere tutto fermo. Non ci saranno chiusure blitz, mentre noi non faremo manifestazioni fino a che non avremo la certezza di cosa accadrà". Dello stesso avviso anche il gruppo La Civica Magliano in Toscana. "Chiudere alle condizioni odierne non è accettabile – dice Giancarlo Tei – e sarebbe un danno per le popolazioni e le attività residenti. I titolari delle aziende hanno il diritto di lavorare e di farlo in sicurezza. Sulla viabilità della costa tirrenica ha sempre vinto il partito del no e mai sono arrivati i finanziamenti adeguati per mettere in sicurezza". Sull’argomento interviene anche Coldiretti. "No alla chiusura del varco di Cupi – dice – che penalizzerebbe anche le tante aziende agricole che operano in quell’area. La statale è usata anche dai trattori e dai mezzi agricoli per raggiungere i terreni che sono spesso distanti. Nessuno mette in discussione il tema di una viabilità a grande scorrimento sicura, ma crediamo che prima si debba valutare anche l’impatto economico, sociale e ambientale".

Andrea Capitani