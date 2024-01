Varco dell’Aurelia chiuso. Trovata la soluzione con una strada parallela

Una nuova strada, parallela all’Aurelia, per risolvere il problema d’isolamento degli abitanti di Casa Brancazzi ad Albinia. Si è svolto in prefettura a Grosseto, un incontro chiarificatore tra i in membri della neonata associazione Casa Brancazzi e le istituzioni competenti riguardo alla possibilità di risolvere i problemi di circa 250 abitanti di quell’area che, dal gennaio 2023, hanno problemi di collegamento con Albinia. Proprio un anno fa, infatti, l’Anas aveva chiuso il varco sull’Aurelia che si trovava circa 500 metri a sud della frazione, costringendo così quella parte di popolazione a un giro molto lungo, fino allo svincolo di Patanella, per poter tornare indietro verso le proprie case. A coordinare l’incontro, con successo, è stata lo stesso prefetto, Paola Berardino, che questa volta ha messo davanti i rappresentanti dei cittadini presenti con la presidente dell’associazione, Monica Fois, con quelli del Comune di Orbetello, rappresentato da Roberto Berardi, membri di Anas e soprattutto con responsabili dell’Aereonautica e della società Difesa Servizi che è proprietaria del terreno adiacente all’Aurelia che si frappone tra il nucleo abitativo di Casa Brancazzi ed Albinia. Un collegamento in quel luogo, infatti, era quanto chiedevano ed auspicavano da tempo i cittadini, soddisfatti dell’incontro in cui si dovrebbe essere arrivati alla soluzione. Il Comune di Orbetello è disponibile alla progettazione, finanziamento e costruzione di una strada di collegamento che passerebbe parallela all’Aurelia, dietro la cantoniera Anas sede della polizia stradale. Ai margini del terreno di proprietà dell’Aereonautica che, dal canto suo, accetterebbe di buon grado la sdemanializzazione di quella striscia per risolvere i problemi dei cittadini.

Sabino Zuppa