Vannino Chiti e Luigi De Magistris a Grosseto, due incontri sulla Sinistra

E da domenica prossima due appuntamenti dedicati alla politica e soprattutto a quanto sta succedendo nell’area di sinistra. Anche il Molise, dove l’esperimento Schlein-Conte non ha dato alle ultime regionali i frutti sperati, ha dimostrato che forse l’incontro di domenica 9 luglio alle 18.30, con l’ex presidente della Regione Toscana, vice presidente del Senato e ministro Vannino Chiti, potrebbe essere importante per aprire un confronto, che Chiti, sicuro che occorre in tempi brevi andare verso una necessaria fase Costituente, cerca di sollecitare con parole "scritte", sostenute cioè con la convinzione di chi alla politica ha dedicato una vita. E lo ha fatto con grande serietà a apprezzamento anche dagli avversari. L’organizzazione dell’incontro ha invitato anche i dirigenti del Pd maremmano a partecipare alla presentazione di un libro "di storia, praticamente dal Pci al Pd’, che Vannino Chi ha intitolato "Dare un’anima alla Sinistra: idee per un cambiamento profondo", dove tra l’altro l’ex parlamentare sostiene che oggi c’è bisogno di una legge elettorale proporzionale con sbarramento al 5% (anche Chiti a suo tempo lavorò per il maggioritario) e che la cultura politica del Pd va rifondata: le famiglie povere sono quasi due milioni, gli individui poveri cinque milioni e 600.000 di cui “solo”1.600.000 stranieri, Numeri che devono far riflettere.

E sabato 15 luglio incontro con l’ex magistrato ed ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris, ospite alle Terme Marine, sempre alle 18.30, per presentare il suo libro "Fuori dal sistema", il racconto di una vita "dedicata al bene comune, senza mai cedere a compromessi". E’ tempo, dice De Magistris, "che tutti i non allineati al sistema si uniscano, per l’ambiente, la dignità del lavoro, la pace, la lotta alle mafie, la sanità e la scuola pubblica. Si può essere nelle istituzioni e fuori dal sistema: il potere può e deve essere messo al servizio dei senza potere". Naturalmente tutti sono invitati a partecipare e certamente TV9 riprenderà ogni incontro riproponendolo poi nella rubrica “Parliamone Insieme” di Giancarlo Capecchi.