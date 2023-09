Vannacci salta Grosseto: "FdI ha posto il veto"

La presentazione del libro "Il mondo al contrario", scritto dal generale Vannacci non si terrà più. E secondo Gino Tornusciolo, (consigliere comunale leghista e presidente dell’associazione La Deceris, organizzatrice dell’evento) i responsabili di questo forfait hanno nome e cognome: Fratelli d’Italia e il presidente del Consiglio comunale, Fausto Turbanti. "Avevo organizzato l’incontro con il sindaco nella sala del Consiglio – esordisce Tornusciolo –. Ho quindi comunicato l’evento ai partiti della maggioranza e a quel punto FdI ha cominciato a porre un veto ritenendo poca opportuna la presentazione del libro in città, portando di fatto a un diniego del patrocinio e innescando un dibattito nella maggioranza. Per non parlare di Turbanti, che ha rilasciato dichiarazioni sulla concessione del patrocinio senza averne titolo. ,A quel punto è stato lo stesso generale a voler rinunciare non volendo entrare in dinamiche e dibattiti politici a lui estranei. Purtroppo – chiude Tornusciolo – devo ammettere che è stata la stessa maggioranza, a cui appartengo, a impedire lo svolgimento del dibattito".

Immediata la replica del coordinatore provinciale di FdI, Luca Minucci. "Rispediamo immediatamente al mittente le accuse di aver negato la possibilità di presentare il libro del generale Vannacci, innanzitutto perché la decisione sul patrocinare o meno un evento non spetta al nostro partito, ma li rilascia l’ufficio del sindaco. Da parte nostra riteniamo che chiunque possa presentare od organizzare ciò che ritiene opportuno e mai e poi mai metteremo a chicchessia un bavaglio. Tutti erano d’accordo, giustamente, di concedere la sala. Tutti riteniamo che l’evento organizzato dall’associazione di Gino Tornusciolo non avessero bisogno di un patrocinio per presentare un libro con il suo autore. Più volte abbiamo anche noi organizzato, momenti di confronto, lo abbiamo fatto sempre senza il patrocinio e corrispondendo all’ente quanto dovuto". Poi l’attacco finale a Tornusciolo: "Rimaniamo piuttosto estereffati davanti a così infantili accuse, comprendiamo la voglia di ritagliarsi uno spazio politico ma invitiamo a farlo nel rispetto dei ruoli e magari con argomentazioni propositive e non con queste sterili ed inutili uscite".