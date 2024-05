Vanity Fair in regalo con La Nazione

Ancora un regalo speciale con La Nazione. Si rinnova ogni martedì l’appuntamento con Vanity Fair che i nostri lettori riceveranno in omaggio in edicola con l’acquisto del quotidiano al costo complessivo di 1,70 euro. Nel nuovo numero riflettori su Mahmood. L’artista ha appena conquistato i palchi d’Europa con 17 date tutte sold out. "Nei letti degli altri", terzo album in studio, è dal 20 maggio disco di platino. E "Tuta Gold", il brano che ha portato a Sanremo, ha superato i 230 milioni di stream globali. Nell’intervista in esclusiva l’artista italiano più internazionale si racconta: la famiglia elettiva di amici da cui torna sempre, la sensazione di perdere tutto dopo che è bruciato il suo appartamento di Milano, la difficoltà di mettere insieme relazioni e successo.