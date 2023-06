Vandalizzati i bagni messi a Cala Violina

I dipendenti delle Bandite di Scarlino hanno rilevato alcuni danni alle nuove postazioni in legno dei servizi igienici a Cala Violina. Qualcuno durante la notte ha rovinato le porte in legno e alcuni arredi interni. "Siamo amareggiati – dichiara il sindaco di Scarlino, Francesca Travison – purtroppo i nostri sforzi per rendere più accogliente Cala Violina non vengono compresi da alcune persone che, per divertimento o per chissà quale altro motivo. rovinano gli arredi pubblici. Non solo: chi compie certe azioni non comprende neppure che a ripagare i danni sono i cittadini. Sinceramente siamo dispiaciuti perché certi episodi ci fanno intuire che non tutti comprendono gli sforzi che stiamo facendo per tutelare Cala Violina. I servizi igienici sono stati installati da poco con un investimento importante da parte dell’Amministrazione: sono strutture in legno – chiude – con lava-mani e presto ci sarà anche un fasciatoio per i neonati. Abbiamo voluto sostituire i wc chimici con un arredo più consono e adatto a quell’area".