Vandalismi in centro "Più vigili di quartiere"

L’associazione Opificio delle idee per Grosseto, che nel 2016 ha dato vita al progetto "Controllo del Vicinato" in città, precisa sulle note problematiche che affliggono via Roma e gran parte del centro di Grosseto. "Prendendo spunto dal momento critico attuale – ha detto il presidente Amedeo Vasellini – occorre premettere che qualsiasi soluzione o progetto utile a superare il drammatico stallo congiunturale, se non strutturale, non può prescindere dalla partecipazione attiva dei residenti del centro storico. Circa 5milapersone, che risiedono all’interno delle mura a che ogni giorno vivono sulla propria pelle i disagi e anche i privilegi dell’abitare nel cuore di Grosseto. Ho chiesto il potenziamento del servizio del vigile di quartiere , attività che sicuramente aumenterebbe in maniera significativa il livello della sicurezza percepita da parte di residenti e titolari di pubblici esercizi. L’idea è stata condivisa poi da Confesercenti e dall’associazione Città Aperta Bisogna agire in fretta".