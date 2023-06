Vandali in azione a Castel del Piano Spaccano un bottiglia lungo la pista di pump track

Che senso possa avere prendere una bottiglia di vetro, spaccarla in mille pezzi sbattendola sul nuovo asfalto della pista di pump track e lasciare che i vetri possano diventare una minaccia per la sicurezza dei ragazzi che frequentano questa pista, è tutto da capire. Anzi un senso questo gesto proprio non ce l’ha. Qualcuno si è divertito a spaccare una bottiglia di birra in vetro sull’asfalto della nuova pista di Castel del Piano e fortunatamente c’è chi se ne è accorto in anticipo senza caderci sopra. L’episodio è accaduto senza che nessuno abbia potuto vedere chi ha commesso il gesto, o comunque nessuno ha denunciato il fatto, alcuni cittadini però hanno fatto sentire la loro voce, anche sui canali social dedicati al paese di Castel del piano. "Occorrono più controlli – dicono alcuni abitanti – perché quanto accaduto è un piccolo episodio ma rappresenta una minaccia per tutti quei ragazzi che quella pista la frequentano" E questo spazio, si sa, è frequentato da molti giovani. Chi sia stato forse mai si saprà anche perché quella zona è una delle poche in cui non sono presenti telecamere di videosorveglianza, e a confermarlo è anche il primo cittadino di Castel del Piano, Michele Bartalini. "Non ci sono telecamere – spiega il sindaco amiatino – inoltre l’area è fatta per avere un accesso libero in qualsiasi ora del giorno. La pista dovrebbe servire per divertirsi, imparare una determinata tecnica di pedalata, fare evoluzioni e tanto altro. Non di certo per spaccare bottiglie di vetro". Le telecamere d’altronde non possono essere ovunque, ciò che invece non dovrebbe mai mancare è l’educazione. Il primo cittadino Bartalini si unisce al coro delle indignazioni. "Invito tutti a tenere maggiormente di conto il bene pubblico" e per bene pubblico il sindaco si riferisce anche ad altri luoghi di Castel del Piano che in più episodi sono stati vandalizzati. Ad esempio le antiche vasche di piazza Bellavista che un tempo non troppo lontano erano dei lavatoi utilizzati da buona parte della popolazione per fare il bucato, oggi più volte sono stati presi di mira da piccoli teppisti armati di bombolette spray. È soprattutto però guardando al centro storico di Castel del Piano che gli abitanti chiedono più ordine e maggiore sicurezza.

Nicola Ciuffoletti