Vandali contro le auto. Trovati lunotti spaccati

Ancora raid sulle auto parcheggiate in città. Il primo episodio è avvenuto ancora una volta in viale Sonnino dove alcune auto sono state vandalizzate. I proprietari hanno trovato i lunotti spaccati, senza altre effrazioni alla carrozzeria. Più un dispetto che un tentativo di furto, dunque, e non è la prima volta che succede sempre in quella particolare zona a ridosso del centro. Altre auto sono state invece vandalizzate e forzate anche in questo caso in una zona a ridosso del centro: tra via Orazi e via Sauro. Le macchine sono state trovate con gli sportelli aperti. Non è la prima volta che accade anche in questa zona del capoluogo. Dentro erano state anche rovistate per cercare qualche spicciolo. I proprietari si sono rivolti ai carabinieri della stazione di Grosseto che hanno iniziato le indagini. Al vaglio degli inquirenti anche le telecamere che sono presenti nella zona. Probabile che le immagini possono offrire particolari importanti.