Vandali a Follonica e Scarlino, 8 auto danneggiate

Il campo di azione dei vandali si allarga e nel corso della notte fra sabato e ieri di raid se ne sono registrati due: uno ancora a Follonica (dopo quello della notte precedente) e l’altro a Scarlino, in località Puntone.

Nel primo caso tutto sarebbe successo intorno alle 3 nella zona Le Corti Nuove, fra via Pasolini e via Fratelli Lumière, e sono otto le auto danneggiate. Così come accaduto nella notte precedente, finestrini rotti per rubare i pochi spiccioli trovati nell’abitacolo (anche se questo non è accaduto in tutti i veicoli). I carabinieri stanno acquisendo i video delle telecamere presenti nella zona per capire se ci sono immagini che possano aiutare a dare un’identità ai vandali (o al vandalo).

La stessa brutta sorpresa è stata riservata ai proprietari dei 4 veicoli danneggiati mentre si trovavano in sosta al Puntone, in viale Garibaldi, di fronte al porto turistico. "Vista la situazione – dice la sindaca Francesca Travisono – cercheremo di spostare due telecamere nell’area. Sappiamo che si tratta solo di deterrenti ma perlomeno avremo un maggiore controllo della situazione durante la notte".