"Valpiana, strade da risistemare subito"

Pur elogiando i lavori nella frazione di Valpiana Daniele Gasperi del Pci Colline Metallifere mette in evidenza alcune segnalazioni e ne fa altre per migliorare ancora la situazione nelle arterie principali della frazione. Sono stati i residenti del Cancellone a chiedere spiegazioni. "Hanno interpellato il responsabile del cantiere e sentito gli uffici sui lavori – dice Gasperi – e hanno saputo che il rifacimento del piano viabile, in direzione Follonica, si interrompe in prossimità degli accessi alle civili abitazioni per esaurimento delle risorse e che la parte successiva sarà eseguita con un altro lotto in via di definizione. Conoscendo i tempi delle procedure siamo tutti preoccupati legati al transito dei mezzi, soprattutto quelli pesanti". Gasperi, come rappresentante del Pci, evidenzia all’amministrazione anche problemi che "potrebbero sorgere in futuro e legati all’eccesiva velocità con la quale alcuni conducenti transitano nel tratto. Sarebbe importante pensare, a corredo della segnaletica stradale verticale".