Valpiana cambia volto: "Tanti lavori in vista"

Giornata di festa, a Valpiana, per l’inaugurazione del terzo stralcio dei lavori realizzati dal Comune. "Sono stati fatti investimenti importanti in questi anni nella frazione – ha commentato il sindaco Giuntini – che hanno modificato il volto di Valpiana. Ma non finiscono qui i progetti: il quarto stralcio, che riguarderà l’area in prossimità della pizzeria e della nuova parrucchiera prevede la realizzazione di un nuovo spazio destinato alla socialità del borgo, in cui potranno essere realizzati gli eventi. Lo spazio sarà riqualificato con una pavimentazione in travertino, nuove sedute, una nuova illuminazione e uno spazio verde con aiuole a terrazza, che oltre ad abbellire, creeranno una schermatura sul lato della strada". "Abbiamo anche la progettazione pronta per la nuova scuola, che ci consente, quando ci sarà l’occasione, di partecipare ai bandi, per cercare le risorse necessarie a finanziare l’opera. Inoltre – chiude Giuntini – in questi mesi, l’assessora Marconi ha lavorato tanto per la riapertura dell’asilo nido".