"Valore aggregante e porta grandi benefici"

Abbiamo intervistato Roberto Verdile, presidente e allenatore della società "Argentario Basket".

Che differenza c’è tra il praticare uno sport in città o in paese?

"Rispetto alle grandi città, lo sport nei piccoli centri ha un valore più aggregante".

Quali sono i pro e i contro di fare sport in un piccolo paese?

"In paese lo sport è meno competitivo, tranne poche realtà. C’è, però, meno scelta per i ragazzi dovuta soprattutto al minor numero di partecipanti".

Quali sono i principali benefici dello sport per i ragazzi?

"Lo sport porta benefici per tutti, in particolare ai giovani. Si impara il senso di aggregazione, il rispetto dei ruoli e delle regole, si allena la volontà di misurarsi e migliorarsi. Inoltre grazie allo sport si impara a saper accettare vittorie e sconfitte in egual misura".

Quale deve essere il rapporto tra scuola e sport?

"La scuola ha un’importanza primaria, ma lo sport può collaborare con essa per educare i giovani, andando oltre l’aspetto ludico per fornire ai ragazzi un modello di vita positivo".

Le è capitato di rilevare casi di bullismo nello sport?

"Nella nostra realtà, parlo del basket, per fortuna non abbiamo avuto episodi di bullismo, ma purtroppo è un fenomeno in aumento tra i giovani".