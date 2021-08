Tanti i giovani (ma non solo loro) che hanno aderito all’iniziativa regionale "GiovaSìVaccinano" a Fonteblanda dove ieri si sono presentate circa 100 persone. La Asl ha nuovamente evidenziato anche a Fonteblanda, dove è intervenuta Roberta Caldesi, direttore Zona Distretto Colline dell’Albegna, che "il vaccino è l’unica possibilità...

Tanti i giovani (ma non solo loro) che hanno aderito all’iniziativa regionale "GiovaSìVaccinano" a Fonteblanda dove ieri si sono presentate circa 100 persone.

La Asl ha nuovamente evidenziato anche a Fonteblanda, dove è intervenuta Roberta Caldesi, direttore Zona Distretto Colline dell’Albegna, che "il vaccino è l’unica possibilità per ritornare ad una vita normale, per questo vogliamo portare il vaccino il più vicino possibile alle persone e in particolare ai più giovani".

Ieri a Fonteblanda è stato allestito un presidio molto ben strutturato dove si sono presentate un centinaio di persone seguite da una ventina di volontari della delegazione Costa d’Argento della Croce rossa, insieme a due ambulanze e un veicolo attrezzato di protezione civile, con gruppo elettrogeno ed altre apparecchiature.

Dopo la tappa di ieri a Fonteblanda, le prossime tappe del camper per la somministrazione dei vaccini sono in progranna oggi a Marina di Grosseto – nell’area di fronte alla Fortezza – e poi domani a Castiglione della Pescaia, in via Roma (inizio lungomare, davanti al distretto sanitario Asl).

L’orario per tutti è dalle 10 alle 20.

Per potersi vaccinare ci si può prenotare sul portale regionale (https:prenotavaccino.sanita.toscana.it), accedendo all’agenda di prenotazione dedicata alla propria fascia di età e successivamente scegliendo tra le opzioni di sede "Vaccini in spiaggia-Camper vaccinale".

Ci si può recare anche direttamente ai camper di Marina di Grosseto e di Castiglione della Pescaia.

La campagna vaccinale è promossa dalla Regione Toscana, insieme alla Asl Toscana Sud Est, in collaborazione con l’Anci, i Comuni e le associazioni di volontariato, presenti sul territorio.