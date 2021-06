Isola del Giglio (Grosseto), 29 giugno 2021 - "La visita del generale Figliuolo e del responsabile della protezione civile Curcio all'Isola del Giglio giunge a completamento di un percorso che ha visto le isole minori diventare Covid free". Così il sindaco del Giglio Sergio Ortelli, che è anche vicepresidente dell'associazione italiana delle Isole Minori, annuncia l'arrivo sull'isola del generale Figliuolo venerdì 2 luglio, in occasione dell'inizio della vaccinazione di massa per la somministrazione della seconda dose alla popolazione isolana.

Lo stesso giorno è annunciato al Giglio, con Ortelli, Figliuolo e Curcio, pure il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Avevamo rivolto al generale poco dopo il suo insediamento - ricorda Ortelli - un appello a rendere le isole minori, che non hanno presidi sanitari e quindi più esposte al rischio epidemiologico, Covid free in vista della stagione turistica. Siamo grati e soddisfatti di averci ascoltato e di aver dato seguito alle nostre richieste. Adesso abbiamo dato maggiori certezze alla nostra popolazione in vista di una stagione turistica che ci auguriamo essere importante, ma anche attrattiva di turisti".

Il generale Figliuolo visiterà il centro vaccinazioni dell'isola. "La scorsa volta - chiude Ortelli - la campagna ha proceduto in maniera spedita, terminando addirittura con un giorno di anticipo. Sono convinto che avverrà ancora una volta e ci fa piacere se ciò accadrà dopo la visita del generale che potrà toccare con mano come la sua scelta nei confronti delle isole minori sia stata quella giusta".