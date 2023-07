Vab, rinnovata la convenzione

Il territorio di Gavorrano, negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con numerosi incendi. E non a caso l’Amministrazione comunale ha dato ampio spazio anche ad associazioni che si occupano di dare supporto al servizio di Protezione Civile e anche alla prevenzione, avvistamento e repressione degli incendi boschivi. E così dopo aver concesso l’uso dei locali di sua proprietà alla Vab di Gavorrano, per lo svolgimento del corso di formazione di base rivolto ai nuovi volontari, ora il rapporto tra Comune e associazione si rafforza. La Sindaca Stefania Ulivieri ha dato il via libera al rinnovo della convenzione con la Vab per l’attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi. "Per il servizio di antincendio boschivo, anche per quest’anno, si è ritenuto opportuno stipulare – dicono dalla Giunta – una apposita convenzione con la Vigilanza antincendi boschivi, Sezione di Follonica , distaccamento di Gavorrano. Questa Associazione ha dimostrato negli anni di avere mezzi idonei e volontari preparati per intervenire in situazioni di emergenza". Alla Vab il Comune corrisponderà 4.500 euro per rimborso spese. La sede operativa della Vab si trova lungo la Vecchia Aurelia al centro sociale a Bivio Ravi.

Roberto Pieralli