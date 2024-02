Va a cercare asparagi e trova un ordigno bellico. I carabinieri mettono in sicurezza la zona Un ordigno della seconda guerra mondiale è stato ritrovato nei boschi di Pian dei Mucini, vicino a Massa Marittima. Un pensionato ha scoperto un proiettile abbandonato e ha chiamato i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l'area. Gli artificieri interverranno per far brillare l'ordigno.