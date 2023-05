Uso delle mascherine Le nuove disposizioni

Le mascherine rimangono obbligatorie in tutti gli spazi delle strutture sanitarie e socio-sanitarie in cui si trovino pazienti fragili anziani o immunodepressi. L’Asl Toscana Sud Est dà seguito all’ordinanza del Ministero della Salute e spiega dove, a partire da oggi, utenti, visitatori e lavoratori di strutture socio sanitarie, sanitarie dovranno continuare a indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Rimangono obbligatorie, in tutte le aree Covid, al pronto soccorso, rianimazione, terapia intensiva e attività di emergenza urgenza e nei reparti ed attività ambulatoriali di Geriatria, Pneumologia, Oncologia, Ematologia, Radioterapia. Obbligatorie anche nelle strutture socio sanitarie e socio assistenziali di comunità, nelle strutture riabilitative e nelle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. In tutte le altre attività, in presenza di pazienti fragili, pazienti con febbre o sintomatologia respiratoria, è fortemente consigliato l’uso di mascherina di protezione delle vie respiratorie.