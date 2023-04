"Uscite dalle case" Ma è una truffa

Nell’intestazione c’è "Ministero dell’Interno, Dipartimento di pubblica sicurezza". E’ un volantino affisso nei portoni di molte case a Grosseto: attenzione, è una truffa. Si legge infatti che chi non è residente deve "lasciare l’appartamento" minacciando arresti e multe. A comunicare che si tratta di un fake e di un tentativo di raggiro è la stessa questura di Grosseto dopo alcune segnalazioni che sono arrivate alle Polizia proprio in questi giorni. Nel volantino si richiama infatti un obbligo assurdo, ovvero quello di lasciare la casa per finti controlli di Polizia, liberando di fatto il campo per andare a rubare. La Polizia infatti "invita i cittadini a non prendere in considerazione il volantino, la cui provenienza non è riconducibile alle autorità istituzionali, ma è un probabile tentativo di introdursi indisturbati nelle abitazioni. L’obiettivo dei truffatori è quello di creare preoccupazione, soprattutto tra gli anziani, inducendoli a lasciare incustodite le abitazioni. "Chi trova il volantino – dice la questura – deve rivolgersi alla Polizia".