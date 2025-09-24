Us Grosseto e mutuo: "Concessione decaduta"

"La vicenda dell’impianto sportivo di Roselle è arrivata a un punto di non ritorno". E’ quanto dicono i consiglieri comunali di opposizione in merito al mancato pagamento da parte dell’Us Grosseto di tre rate del mutuo per l’impianto sportivo che ha in gestione "circostanza – dicono i consiglieri – che fa decadere di diritto la convenzione con l’Us Grosseto 1912 e il Comune ha l’obbligo di revocare la concessione, come stabilito dalla delibera del Consiglio comunale 94 del 28 maggio 2018".

La presa di posizione è firmata dai consiglieri comunali Davide Bartolini (Pd), Carlo De Martis (Grosseto Città Aperta), Giacomo Gori (M5S), Giacomo Cerboni (Gruppo Misto) e Valerio Pizzuti (Liberali, Riformisti e Socialisti). "Qualora l’inadempimento contestato non fosse sanato con il pagamento entro l’11 ottobre, potrà immediatamente scattare la clausola risolutiva espressa – aggiungono –. Questo significa che, se l’Us Grosseto non dovesse adempiere, il giorno successivo il Comune sarebbe chiamato a coprire come garante un’esposizione di 2 milioni e mezzo di euro. La situazione è grave. Chiediamo al Comune che individui immediatamente una soluzione che permetta la prosecuzione delle attività sportive ma non senza eludere il dovere amministrativo dell’Ente".

Ma c’è di più: "La stessa società ha ammesso di aver scelto la morosità come ’segnale di risentimento’ verso l’Amministrazione accusata di non aver impiegato un contributo di 250mila euro messo a disposizione dalla Regione per miglioramenti dell’impianto di Roselle. Un comportamento che, al di là dei toni, ha prodotto effetti automatici: risoluzione della concessione e attivazione delle clausole a carico del Comune. A questo si aggiunge una situazione economica problematica: dal bilancio approvato dall’Us Grosseto Srl al 30 giugno 2024 emerge una perdita di 40mila euro, dopo un esercizio precedente chiuso anch’esso in forte negativo".

L’opposizione ha depositato un’interrogazione che sarà discussa in Consiglio comunale il 29 settembre per chiedere chiarezza e trasparenza. "Stupisce e preoccupa il silenzio del sindaco e della sua maggioranza – concludono – pronto ad intervenire immediatamente su ogni questione di carattere internazionale ma silente sulle vicende di casa nostra. Ancor più grave appare l’ambiguità di Fratelli d’Italia e di Fabrizio Rossi, che ha sostenuto questa operazione e oggi difende l’indifendibile. Per questo chiediamo con forza che l’Amministrazione si attivi immediatamente predisponendo gli atti necessari per garantire la liquidità di almeno 65mila euro entro il 10 ottobre. Qualsiasi ritardo esporrebbe il Comune e i cittadini a un rischio finanziario enorme e ingiustificato. Il sindaco e la giunta non possono restare in attesa degli eventi: serve un contatto costante con la Banca e un piano preciso per evitare che la città si ritrovi a sorreggere un debito insostenibile".