"Uri Caine" L’ultima fatica di Enzo Boddi

In attesa della nuova edizione del Grey Cat Festival, sabato alle 17.30, alla biblioteca comunale Gaetano Badii, Enzo Boddi parlerà del suo libro "Uri Caine, musica in tempo reale", intervistato da Roberta Pieraccioli, direttrice della biblioteca. Saranno presenti a questo evento speciale dedicato al jazz anche Irene Marconi, assessore alla Cultura del Comune di Massa Marittima e Stefano Cocco Cantini, direttore artistico di Grey Cat Festival. Nell’occasione sarà presentato il cartellone completo del Grey Cat Festival 2023 che quest’anno ritorna, dopo una lunga assenza, nella Città del Balestro, con almeno due appuntamenti estivi: domenica 30 luglio, alle 21 e 30, al Giardino di Norma Parenti si terrà il concerto di Gabriele Mirabassi al clarinetto e Simone Zanchini alla fisarmonica, per una serata magica insieme a due grandi virtuosi, protagonisti della scena musicale internazionale. Mercoledì 9 agosto, alle ore 22, al Bike Garage and More sarà la volta di "The Great American Songbook" con la bellissima voce di Valentina Toni, Raffaele Pallozzi alla tastiera, Rossano Gasperini al basso e Luciano Malucchi alla batteria. "E’ con grande gioia che annunciamo il ritorno di questa importante rassegna jazz a Massa Marittima, – afferma Irene Marconi, assessore comunale alla Cultura – un’occasione per ampliare la nostra offerta culturale con eventi di qualità e rafforzare l’ormai storico legame tra la musica e il nostro bellissimo territorio".