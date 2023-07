Urbanizzazione a Grosseto: Riconoscimenti per Interventi Sociali e Culturali

Si è chiuso il bando "Bucalossi", voluto dall’Amministrazione per la richiesta di contributi da destinarsi ai soggetti realizzatori di interventi riconducibili ad opere di urbanizzazione secondaria. A bando sono andati 181.417,30 euro, di cui 95.482,79 euro destinati a contributi le opere destinate alle chiese ed altri edifici per servizi religiosi, 85.934,51 euro a contributi per i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie. Per l’assegnazione del 10% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati nell’esercizio 2022 è stata presentata una sola domanda da parte della Curia vescovile di Grosseto destinati alla ristrutturazione della Casa Canonica e degli uffici parrocchiali all’interno della parrocchia di San Giuseppe Benedetto Cottolengo. Cinque i fodi suddivisi: 40.840, 26 euro per associazioni che richiedono il contributo per attività sociale, cinquemila destinato alla Lilt, terzo fondo di 4.830, 02 euro a associazione Italiana Guide e Scout, Ronda della Carità, M.Arte, il 4° fondo di 21mila euro a Maremmana Studi Astronomici Galileo Galilei, Associazione Musicale Scriabin, Amici del Quartetto, I Love Maremma, Archivio Foto Gori, Arci Solidarietà Grosseto, Isgrec, Orchestra Città di Grosseto, Piccola Mela, 5° fondo di 3mila destinato a Cantiere 4, La Salina. " Un bando che come amministratori ci rende particolarmente orgogliosi – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Bilancio Simona Rusconi –. I progetti presentati sono stati numerosi e tutti meritevoli di riconoscimento".