Uomo nudo semina il panico all'Argentario. Gravi danni all'auto dei carabinieri

Porto Santo Stefano (Grosseto), 5 maggio 2022 - Minuti di ordinaria follia a Porto Santo Stefano, promontorio dell'Argentario. Un uomo completamente nudo ha seminato il panico in città. Colpendo anche l'auto dei carabinieri e danneggiandola gravemente: ha infatti distrutto il parabrezza del mezzo.

Momenti di paura anche perché l'uomo è entrato in un esercizio commerciale. Non ci sono stati feriti ma l'uomo era completamente fuori di sé. Ed era completamente senza vestiti. Diversde le telefonate arrivate ai carabinieri. L'uomo è stato poi fermato sul lungomare dagli stessi militari, che non senza fatica lo hanno bloccato.

Per lui è scattato un trattamento sanitario obbligatorio ed è stato portato all'ospedale Misericordia di Grosseto da un'ambulanza della Croce Rossa che è stata fatta nel frattempo intervenire.

L'uomo aveva lasciato l'auto nella zona del Pozzarello iniziando poi la sua scorribanda. Durante la quale ha danneggiato alcune auto in sosta.