Uomo condannato a 4 anni e 8 mesi per violenza sessuale su donna

La minacciava di sgozzarla in strada. Ma non solo minacce: la picchiava, la costringeva a rapporti sessuali nonostante continuasse a piangere e a dire no. Il giudice Sergio Compagnucci (nella foto), lo ha condannato a una pena di 4 anni e 8 mesi di carcere e al pagamento di 20mila euro di danni. Il pm Giampaolo Melchionna aveva chiesto una condanna a 5 anni. Il cinquantaduenne straniero era ossessionato dal fatto che la donna, che deve compiere 40 anni, avesse relazioni con altri uomini. Una cosa che non voleva accettare e dunque la picchiava spesso sbattendole anche la testa contro il muro oppure la minacciava con un coltello.

Per più di due anni la donna aveva subito ogni tipo di abuso. L’uomo, che abusava anche di droghe e alcol, l’aveva più volte anche violentata. Era accusato di stalking, maltrattamenti e violenza sessuale. La donna lo ha denunciato quando l’uomo aveva tentato di entrare nella sua casa dalla finestra.