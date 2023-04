Un’occasione per mostrare quanto valiamo

Alberto

Celata

Con il ponte del 25 aprile, dopo la finestra pasquale, la Maremma, fortunatamente, sarà di nuovo presa d’assalto dai turisti. E se il mare e le nostre bellezze paesaggistiche faranno sicuramente colpo, in questo lungo week end ci sono anche molti eventi, tra cui spiccano da una parte la Fiera del Madonnino e il Game Fair e dall’altra il Festival Resistente. E se i due eventi di Braccagni mostreranno le grandi capacità delle nostre agricoltura e zootecnia, ci auguriamo che il Festival Resistente sia un’occasione di confronto, di riflessione e non un’occasione di ulteriore divisione. Onestamente non ne sentiamo il bisogno.