Un’"Oasi" in difficoltà ‘Abbiamo bisogno di aiuti’

"Da circa un anno, purtroppo, stiamo riscontrando delle difficoltà economiche. Ci stiamo arrabattando con le poche risorse che abbiamo. Ma non bastano. La nostra associazione, per l’aiuto essenziale che offre alla comunità, merita un po’ di attenzione". Ha esordito così, al convegno "Oasi chiama casa", Roberta Cosimi, la presidentessa di Oasi "Casa Ama", l’associazione che da anni, grazie ai gruppi di auto mutuo aiuto, aiuta le persone affette dalle varie problematiche inerenti alla salute mentale, fra cui: solitudine, depressione, ansia, psicosi, disturbi alimentari, ma anche problemi familiari. "Aiutiamo – spiega Roberta Cosimi – queste persone a riprendere in mano le redini della propria vita, dando loro sostegno, aiutandoli a ritrovare un’autonomia, un lavoro e una abitazione supportata. Fino all’anno scorso, avevamo il sostegno del Coeso SdS, che ci aiutava economicamente nelle nostre attività. Ma da un anno, stiamo andando avanti solo con le nostre forze e con i vari contributi dei nostri volontari. Ma il nostro, è l’unico centro diurno che si occupa di auto mutuo aiuto. Fa un lavoro importante per questa città che non va sottovalutato. Con il supporto di tutti, vogliamo cercare di crescere sempre di più per aiutare sempre più persone". Ma ecco una boccata di ossigeno. "Questa è un’esperienza molto avanzata – spiega Giuseppe Corlito – Prestiamo dei servizi molto utili ed efficienti. Ma occorre qualche finanziamento. Non occorre una cifra spropositata, già 12mila euro sarebbero sufficienti per proseguire bene le nostre attività. Purtroppo quest’ultimo anno abbiamo un po’ faticato. Ma, grazie ad un bando, siamo riusciti ad avere un contributo di 7mila euro dal Comune. Tramite questo convegno, chiediamo che venga istituito un tavolo di lavoro, dove tutti noi attori e addetti ai lavori mettiamo a punto un canale di finanziamento stabile, previsto anche per legge. Noi forniamo dei servizi alternativi ai ricoveri e all’assistenza, quindi utili e di supporto anche alle strutture sanitarie. Speriamo, quindi, di essere ascoltati per il bene di un’associazione che fa davvero un lavoro fondamentale per la comunità".