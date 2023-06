Uno sportello per denunciare chi è stato vittima di truffa

Uno sportello a cui rivolgersi se si è stati vittima di truffa, per avere consigli, supporto e assistenza, anche psicologica e un canale agevolato per presentare denuncia, grazie alla collaborazione dell’Arma dei Carabinieri. È attivo allo sportello Punto Insieme di via Don Minzoni a Grosseto, il punto informativo creato nell’ambito del progetto "Over to Over – Rafforzare la rete di auto-aiuto per attenuare l’isolamento e la fragilità e per prevenire le truffe agli anziani". Lo sportello, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 può essere contattato anche telefonicamente, chiamando il numero 0564 483730. Gli operatori potranno indirizzare i cittadini interessati verso le diverse professionalità coinvolte, in modo da garantire tutto il supporto necessario che può spaziare dal sostegno per presentare denuncia alla consulenza per avviare le pratiche risarcitorie, fino all’assistenza psicologica di chi subisce una truffa che ha difficoltà a superare il trauma subito.