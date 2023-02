Come riscontrato, San Valentino non è un giorno così celebrato dai grossetani. Ma è pur sempre una ricorrenza, e come da tradizione, il 14 febbraio non possono mancare cioccolatini e rose rosse, due must che mettono d’accordo tutti. Che sia per cultura o semplice convenzione, a San Valentino, un piccolo gesto alla propria dolce metà non è mai mancato. Quindi potremmo dire che chiunque, a modo proprio, celebra questo giorno. Per la ricorrenza di quest’anno anche il Comix-Cafè, noto bar fumetteria nel centro storico di Grosseto, lancerà una promozione: "Quest’anno – dice Marco Gentili, uno dei titolari – a partire da oggi fino a martedì 14, i clienti, se comprano qualcosa, avranno poi uno sconto del 5% da utilizzare sui nostri articoli, come nostro regalo. Ci sembra un bel gesto, soprattutto per gli amanti di questo mondo".

Una bella iniziativa quella del Comix-Cafè che, anche per queste occasioni, non si tira mai indietro.

"È un’idea in più che proponiamo – continua Marco Gentili – per i nostri clienti.

Per me non è una ricorrenza da festeggiare in chissà quale modo. Ormai è solo un giorno commerciale e consumistico, quando ci capita di festeggiarlo, è per usanza. La nostra promozione serve anche per uscire dagli schemi e proporre un regalo diverso dalle classiche rose".