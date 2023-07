Università, porte aperte Al via l’orientamento per i corsi di laurea nella sede maremmana

Chi ha curiosità, dubbi e desiderio di saperne di più: a loro sono dedicati tre giorni in cui la Fondazione Polo Universitario Grossetano apre le porte per iniziative di orientamento, in cui i futuri studenti avranno l’opportunità di conoscere personalmente e parlare con i docenti universitari dei corsi di laurea erogati a Grosseto dall’Università di Siena. Chiedere consigli, confrontarsi, iniziare a sentirsi parte della realtà accademica: si tratta senz’altro di una preziosa occasione per chi sta pensando di proseguire gli studi superiori, che sia appena diplomato o già stia lavorando. Inoltre sarà possibile entrare in contatto con quelli che potrebbero essere i prossimi ambienti di studio, conoscere i luoghi in cui si svolge la vita universitaria, i servizi offerti e le strutture stesse: biblioteche, aule, laboratori. Anche le segreterie saranno a disposizione per qualsiasi informazione sulle immatricolazioni. Si parte lunedì 10 luglio dalle 9.30 alle 11.30 con la Laurea in Scienze Storiche e del Patrimonio Culturale, dalle 10 alle 13 Scienze Politiche, Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni, Comunicazione, marketing territoriale e turismo in aula 6 . Dalle 10 alle 12 Laurea Magistrale in Giurisprudenza e Laurea in Servizi Giuridici aula 7. Dalle 11.30 alle 13.30 laurea in Scienze Storiche e del Patrimonio Culturale, Archeologia, Storia dell’Arte, Storia e Documentazione, Spettacolo aula 3. Dalle 16 alle 18 Laurea Magistrale in Giurisprudenza e Laurea in Servizi Giuridici aula 7. Dalle 16.30-18.30, Laurea in Scienze Storiche e del Patrimonio Culturale aula 2. Mercoledì 12 luglio alle 8.30-12.30, Corso di Laurea in Infermieristica in Aula Magna 2. Venerdì 14 luglio dalle 11 alle 13 corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione aula 7. Dalle 9.30-11.30, Corso di Laurea in Scienze Economiche e Bancariea aula 6. Inoltre lunedì 10 luglio ore 11-13, Simona Micali, Delegata del Rettore ai rapporti con le sedi ed i territori dell’Università di Siena, Aula delle Colonne. Mercoledì 12 luglio ore 10-12, Lucia Morbidelli, Delegata del Rettore all’orientamento dell’Università degli Studi di Siena per informazioni sull’offerta formativa e dei servizi dell’Ateneo, Aula delle Colonne. Lunedì 10, mercoledì 12 e venerdì 14 ore 9-13, ufficio studenti e didattica per informazioni sulle immatricolazioni, Aula delle Colonne. Durante i tre giorni saranno organizzate visite guidate nella sede, nella biblioteca universitaria e nel laboratorio di ceramica romana.

E il Comune di Grosseto intanto continua ad impegnarsi nella promozione e nel rafforzamento della collaborazione con il mondo universitario per offrire agli studenti della nostra provincia nuove opportunità di apprendimento. "Siamo lieti di annunciare una nuova convenzione triennale con l’Università di Firenze per l’attuazione di tirocini curricolari - dicono l’assessore all’istruzione Angela Amante e il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Questa iniziativa permetterà agli studenti di mettere in pratica le conoscenze acquisite e sviluppare competenze specifiche nel loro campo di studio. Crediamo fermamente che i tirocini offrano un vantaggio significativo nella formazione e nell’orientamento professionale dei nostri studenti. Continueremo a lavorare instancabilmente per fornire la migliore formazione possibile ai nostri giovani".