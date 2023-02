"Università Aperta", c’è anche Grosseto Domani visita alla sede di via Ginori

Nell’ambito dell’Open Day "Università Aperta" programmata dall’Università di Siena per domani sarà coinvolta anche la sede di Grosseto. L’iniziativa nasce con l’intento di presentare alle studentesse ed agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Grosseto e provincia l’offerta formativa dell’Università di Siena, in relazione ai corsi di studio erogati in teledidattica sincrona alla Fondazione Polo Universitario Grossetano. L’evento si svolgerà in presenza in fasce orarie prestabilite (10-11.45 12-13.45 15-16.45) con il seguente programma: illustrazione dei corsi di studio dell’Università di Siena, Focus sui corsi erogati in teledidattica. Testimonianze sulle professioni, visita alle strutture didattiche e ai laboratori. Le tre fasce orarie garantiranno la possibilità di partecipare a più presentazioni. Il programma è consultabile sulle pagine web dedicate all’Open Day: https: orientarsi.unisi.itscelgoeventi-scegliereopen-day. Allo stesso link sarà possibile effettuare la prenotazione per partecipare all’iniziativa. La partecipazione al progetto prevede il rilascio di un attestato che, ai sensi della Normativa vigente, sarà valido anche per i Ptco. Le scuole interessate dovranno inviare una mail all’indirizzo [email protected]