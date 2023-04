"Uniti per il progresso" Stefania Ulivieri lancia la sfida per guidare Gavorrano

di Roberto Pieralli

Davanti a un gremito salone della Casa del Popolo, un’emozionata Stefania Ulivieri, candidata a sindaco per il centrosinistra, ha alzato il velo sulla lista dei candidati consiglieri che l’accompagneranno nella campagna elettorale. Una lista che scaturisce da una coalizione che vede ai nastri di partenza, tutti insieme, Pd, Italia viva, Sinistra italiana, Azione, Popolari in rete, Socialisti, Verdi, e Rifondazione Comunista . "Gavorrano Progressisti Uniti" è il nome della lista, spiegato dalla stessa Ulivieri. "Abbiamo due parole che definiscono la nostra lista: unità e progresso. Non sono solo elementi grafici da mettere in un simbolo, ma sono un impegno". Poi la candidata sindaco ha proseguito. "Siamo uniti perché questa è la modalità di camminare insieme verso il futuro. Siamo uniti perché non vogliamo escludere nessuno, ma lavoriamo per realizzare un grande progetto che accolga le idee e le persone migliori che questa nostra terra esprime".

E sul progresso ha aggiunto: "Progresso, per me, è lavorare avendo una visione che possa essere utile anche a coloro che verranno dopo. Lavorare per il futuro è avere l’ambizione e la passione per ciò che sarà possibile e sarà utile a tutti coloro che vorranno amare questa terra. Progresso non è l’antitesi di conservazione. Anche io, che mi ritengo progressista, desidero conservare i valori del lavoro, della serietà, dell’impegno che hanno fatto crescere la comunità di Gavorrano." Poi Stefania Ulivieri, 53 anni originaria di Piombino e dipendente pubblico, ha lasciato la parola ai candidati consiglieri, che sono: Laura Galli, 64 anni, pensionata; Massimo Borghi, 66 anni pensionato; Francesca Mondei 43 anni avvocato; Patrizia Scapin 64 anni pensionata; Stefania Tognozzi, 60 anni avvocato; Nicola Menale, 41 anni in attesa occupazione; Giulio Querci, 37 anni, magazziniere presso Unicoop; Silvia Rossetti 60 anni, commerciante e artigiana; Daniele Tonini 42 anni, dipendente pubblico; Andrea Bartolozzi Bernardini 45 anni, imprenditore-titolare di farmacia; Simon Brunetti 23 anni, tecnico dell’Acquedotto del Fiora; Caterina Marisca 24 anni, Gavorrano, Impiegata e studentessa universitaria. Un passaggio accolto con calore da parte dei presenti è stato quando la Ulivieri ha ricordato il lavoro delle miniere. "Voglio ascoltare – ha detto – le voci dei minatori che rischiando la loro vita hanno reso possibile anche la mia vita e la vostra".

Fra i presenti anche il deputato Marco Simiani, l’assessore regionale Leonardo Marras, il consigliere regionale Donatella Spadi, il sindaco di Follonica Andrea Benini e altri amministratori di centrosinistra.