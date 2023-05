Uniti per il Comune "Più trasparenza e capacità di fare"

Tullio Tenci è il candidato sindaco per la lista civica Uniti per il Comune, un imprenditore che ha deciso di metterci in gioco.

Per quale motivo ha deciso di candidarsi?

"Per mettere a disposizione della comunità le mie competenze, acquisite con il lavoro, con la conoscenza del mondo dell’associazionismo dove ho svolto per anni ruoli dirigenziali, con l’esperienza di assessore ai lavori pubblici. Il nostro Comune, come tutte le amministrazioni pubbliche, ha bisogno di competenza, di gente che sa come fare quando si tratta di gestire risorse, progettare innovazione, gestire rapporti pubblicoprivato, costruire una nuova visione di paese".

Quali sono i principali punti del suo programma?

"Lavorare a una cultura aperta ed inclusiva, aumentare la trasparenza nell’amministrazione, riorganizzando tra l’altro i servizi del Comune, promuovere la gestione degli immobili pubblici attualmente inutilizzati, sensibilizzare la popolazione sull’importanza di seguire regole chiare di convivenza, gestire il patrimonio naturale proattivamente, riportare la cultura in primo piano, supportando una cultura inter-comunale, basata su alleanze tra Comuni limitrofi e nel comprensorio amiatino per supportare il turismo e l’economia locale".

Cos’è che oggi non va?

"Stiamo vivendo una profonda crisi socioeconomica. Ai problemi dei dei territori marginali e montani si sono aggiunti quelli mondiale post pandemica e inflattiva. Abbiamo però il vantaggio di un territorio ancora per lo più incontaminato e pronto per accogliere nuove politiche innovative che sono sicuro di riuscire ad implementare, se eletto".

La sua è una lista civica nel senso che i partiti si sono messi da parte?

"I partiti hanno esaurito la loro missione nelle amministrazioni locali. Oggi serve condivisione di programmi concreti tra le persone, non ideali politici astratti. La nostra lista civica unisce diverse sensibilità ed esperienze che trovano la loro sintesi nell’amore per il nostro territorio e nella competenza sulle tematiche più urgenti da amministrare".

Ci descriva la sua lista.

"È composta da persone di varie età, alcune con competenze professionali e tecniche maturate vivendo fuori dal territorio, alcuni addirittura all’estero. Questo permetterà a mio avviso di avere una visione omogenea di tutte le aspirazioni della comunità, dai più giovani ai meno giovani e di vedere i problemi e le soluzione da un punto di vista nuovo e più moderno, magari attingendo dall’esterno. La contaminazione con modi di pensare esterni è uno dei principi a mio avviso sui quali si possono superare problemi cronici del nostro territorio".

Cosa può dire ai suoi elettori?

"Se verrò eletto, io e le persone della mia lista saremo operativi da subito, al fianco dei nostri concittadini, per comprendere le varie istanze e per portare il nostro Comune fuori da una situazione grave verso un futuro migliore".

Nicola Ciuffoletti