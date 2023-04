CASTELL’AZZARA

Anche in questo Comune, come a Semproniano, alla fine sarà corsa a due. Da ormai una settimana stava circolando la voce che oltre a Marco Papalini, candidato a sindaco per la lista civica "Futura" si stesse muovendo un altro gruppo civico, la conferma però è arrivata solo venerdì in tarda serata e nella giornata di ieri è stato ufficializzato il nome. È Tullio Tenci, volto noto del territorio e candidato per la lista civica "Uniti per il Comune". Entrambi di Castell’Azzara, Tenci e Papalini tra venerdì e ieri hanno depositato tutta la documentazione necessaria in Comune e adesso sono pronti a partire per l’ultimo e intenso mese di campagna elettorale. I due candidati gireranno le frazioni, incontreranno la popolazione locale e anche le diverse associazioni del territorio. A Castell’Azzara, dove da circa un anno il comune è guidato dal commissario, i cittadini hanno voglia di tornare a parlare di politica. La lista "Uniti per il Comune" di Tenci è composta da: Marco Ceccarelli, Erika Coppi, Sergio Fallerini, Nicola Mastacchini, Michela Merli, Dario Nutarelli, Mauro Papalini, Marta Scevoli e Valentino Vasconi. Ecco invece i candidati consiglieri della lista "Futura" di Papalini e formata: Mariella Groppi, Cristina Bachiorrini, Elisa Dani, Susanna Mascelloni, Alessandro Tranquilla, Matteo Santori, Fabrizio Sistimini, Massimiliano Testi, Giacomo Pinzi e Gabriele Luongo.