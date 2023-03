"Uniti e abbracciati" Vivarelli Colonna conciliante poi parla di mercanti nel tempio

di Alberto Celata

"Non sono qui come dovere istituzionale, ma perché da questa vicenda, un eccidio che non ha giustificazioni, sono coinvolto, come cittadino, come uomo e come padre". Esordisce così il sindaco Vivarelli Colonna nel suo discorso commemorativo della strage di Maiano Lavacchio. "In questo luogo sacro – ha detto – di fronte a questi martiri dobbiamo stare in silenzio e stare uniti e abbracciati. Abbiamo il dovere di mantenere la memoria, combattendo l’indifferenza e superando le divisioni idelogiche. Come dice Papa Francesco non si risponde al male con il male, le divisioni idelogiche, che vogliono annullare lo schieramento opposto, non portano a nulla. Per pacificare serve tempo, ma soprattutto un dialogo e un confronto costante". Nel pomeriggio Vivarelli Colonna è tornata sulla commemorazione con un post su Facebook. "Quale commemorazione? Quale rispetto? E non parlo solo di rispetto della mia persona, della istituzione che rappresento, ma anche e soprattutto verso i ragazzi che erano venuti ad ascoltare – scrive il sindaco –. Non hanno potuto sentire, gli è stata tolta la libertà dell’ascolto con canti e fischi, perché la cerimonia è diventata un pretesto per screditare l’intera ricorrenza e accentuare quel clima di divisione, che avremmo il dovere di superare. Non solo: un minuto prima il silenzio che riporta la memoria indietro nel tempo, tutti assorti a posare la corona in ricordo delle vittime. Subito dopo seduti sul cippo commemorativo accanto alla corona appena deposta a raccogliere il tesseramento dell’Associazione. Se il rispetto non si ha nei confronti della persona, si ha il dovere di averlo nei confronti di chi ricordiamo, altrimenti si rischia di essere proprio come i mercanti nel tempio".