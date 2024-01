Unità cinofile della Vab si addestrano

Giornata di addestramento per i cani da soccorso dell’unità cinofila della Vab nella pineta di Castiglione. Una delle tante esercitazioni di ricerca di persona dispersa che vengono effettuate, questa volta con il supporto aereo offerto dai droni.

"I cani da soccorso – spiega il coordinatore Vab Simone Chelli – devono essere pronti a lavorare in diversi terreni. È per questo motivo che quasi ogni settimana sottoponiamo i nostri volontari ad esercitazione simulata". "Siamo molto felici – dice la sindaca Elena Nappi – che l’unità cinofila Vab abbia trovato idonea una delle aree messa a disposizione per effettuare esercitazioni fondamentali per la preparazione dei volontari che effettuano attività così importanti come la ricerca di persone scomparse".