"Un’invasione di campo pericolosa"

Il no alla proroga proposta dal Governo sulla direttiva Bolkestein fa discutere. "L’orientamento del Consiglio di Stato – dice Claudio Pierini di Fiba Confesercenti – era già presente nell’ottobre 2021. Qualunque altra proroga sarebbe stata disattesa e così è stato. Però con questa sentenza il Consiglio di Stato ha fatto un’invasione di campo pericolosa: non può permettersi un giudice di stabilire una data, cosa che può fare solo il legislatore. L’altro problema che si pone, come dicono molti amministratori, che non saranno in grado di mettere a bando le spiagge. Non c’è una legge che permetta svolgimento di aste di evidenza pubblica. Il rinvio sarebbe servito proprio per questo. Il Governo – aggiunge – si è impegnato e per fare la legge e soprattutto la mappatura, che è fondamentale per fare tutto il resto. Non vedo come si possa procedere con questi tempi stretti. Il primo gennaio del 2024 scadranno tutte le concessioni balneari ma mi sembra che siamo ancora lontani da una decisione definitiva". "Sulla vicenda dei balneari il governo Meloni e la sua maggioranza si sono dimostrati ancora una volta presuntuosi ed in palese malafede". Questo invece è il pensiero di Marco Simiani, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Ambiente di Montecitorio. "La nuova sentenza del Consiglio di Stato conferma i rilievi del presidente Mattarella e le critiche dell’Unione europea – chiude Simiani –. L’incapacità della destra sta continuando a creare problemi alle stesse imprese del settore, che non possono programmare investimenti ed avere certezze sulla stagione estiva alle porte".