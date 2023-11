UniCredit e Pecorino Dop: "Credito ora facilitato"

UniCredit e Consorzio tutela Pecorino Toscano Dop hanno siglato un accordo per affiancare le aziende del territorio, supportandole nella realizzazione degli investimenti e nel loro percorso di crescita, al fine di rafforzarne le potenzialità di sviluppo, sostenendone la liquidità e rispondendo alle necessità determinate dall’attuale contesto di mercato. Grazie a questa convenzione, infatti, la Banca renderà tra l’altro disponibili per le imprese afferenti al Consorzio soluzioni specifiche che coprono esigenze di credito su tutta la filiera. Carlo Santarelli, presidente Consorzio tutela Pecorino Toscano Dop: "Con questo accordo di collaborazione il Consorzio prosegue il suo cammino al servizio della filiera produttiva del Pecorino Toscano Dop – ha detto il presidente Carlo Santarelli – non solo nella tutela e nella promozione del Pecorino Toscano. Lo sviluppo del nostro settore passa anche attraverso i continui investimenti che gli attori della filiera devono sostenere per crescere e rimanere aggiornati". "Questa nuova collaborazione – aggiunge Andrea Bruchi di Unicredit – conferma la nostra attenzione al comparto agroalimentare. Ci impegniamo, infatti, ad offrire soluzioni su misura per le specifiche esigenze di ogni attore della filiera, contribuendo così allo sviluppo del settore. Attraverso questo accordo, la nostra banca mira a facilitare l’accesso al credito per le imprese che afferiscono al Consorzio".