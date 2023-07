Un’estate di non solo mare "Sere d’Argento" per le vacanze Musica, teatro e rievocazioni

Presentato il programma di "Sere d’Argento", la rassegna di eventi d’intrattenimento culturale messo a punto dall’assessorato al turismo e cultura del Comune di Monte Argentario in collaborazione con le Proloco di Porto Santo Stefano e Porto Ercole e le associazioni del territorio. Sodalizi che sono intervenuti alla conferenza di ieri e che il sindaco Arturo Cerulli e l’assessora Chiara Orsini hanno ringraziato, evidenziando il loro "fondamentale contributo alla formazione della proposta estiva 2023".

Prima novità riguarda la comunicazione all’utente per far conoscere le attività. Arriva infatti un Qr code inserito nel manifesto degli eventi che permetterà, attraverso il proprio smartphone, di essere reindirizzato alla pagina eventi del Comune dove si potranno trovare le locandine sempre aggiornate di ogni singola iniziativa, gli eventi passati e quelli in programmazione. Molte le serate musicali in programma, tra cover band e "Jazz in Piazza" che animeranno i due borghi marinari. Attenzione sarà data anche al teatro, dove spicca lo spettacolo di Paola Pitagora "Ho amato tutto" il 24 luglio, la serata "Ama mythos, astri e costellazioni nei miti antichi" a cura del Rotary Club Monte Argentario e le serate dialettali della Compagnia de "Li Bindoli". Tra le conferme in campo cinematografico c’è Pop Corn – Festival del Corto, che si terrà dal 21 al 23 luglio a cura dell’associazione Art Day e per il secondo anno la kermesse di giovani film maker Cinemadamare dal 23 al 29 luglio. Via anche alle serate organizzate dal Comitato Pirati a Porto Ercole il 4, 11 e 25 agosto in piazza Santa Barbara a tema dedicata ai talenti del territorio, al mare e al Caravaggio e del 21 luglio organizzata dalla Proloco Porto Ercole. Anniversario da celebrare quest’anno per il Palio Marinaro dell’Argentario che ha raggiunto l’80esima edizione. L’estate vedrà protagonista l’Argentario anche di importanti eventi benefici, mentre fondamentale sarà l’apporto culturale del Centro Studi Don Pietro Fanciulli e dell’Orto Botanico Corsini. Spicca anche, in collaborazione con l’Hotel Cala Piccola, la terza edizione del premio giornalistico dedicato a Enrico Basile il 16 luglio e la serata con Francesco Rutelli l’11 agosto a Porto Ercole all’Orto Botanico.

Andrea Capitani