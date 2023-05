Undici dosi in tasca Preso e denunciato

I Carabinieri di Follonica hanno aumentato le attività di controllo del territorio nei comuni di Follonica e Gavorrano, dove le rispettive stazioni hanno dato seguito a diverse segnalazioni riguardanti uso e di alcol e stupefacenti. E’ stato così che un giovane straniero è stato trovato in possesso di 11 dosi di droga, tra cocaina ed eroina. Altre persone sono state poi segnalate alla prefettura quali assuntori, perché trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente. Sul fronte della sicurezza stradale, un uomo ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test, per cui è stato sanzionato col massimo previsto dal Codice della strada per la specifica violazione. Altri automobilisti - giovani e meno giovani, sia uomini che donne - hanno avuto la stessa sorte, ovvero si sono sì sottoposti all’alcol test, il quale ha però rilevato un tasso alcolemico superiore al consentito. Per loro sono arrivate sanzioni pecuniarie e sospensioni della patente di guida.