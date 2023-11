Undici anni dalla tragedia di Marsiliana

Sono trascorsi undici lunghi anni, eppure il ricordo, l’affetto ed il dolore sono sempre gli stessi: anche quest’anno Enel Green Power ha voluto ricordare i colleghi Antonella Vanni, Paolo Bardelloni e Maurizio Stella, tragicamente scomparsi il 12 novembre 2012 nell’alluvione ad Albinia. A conferma del valore della memoria nella vita e sui luoghi di lavoro, Enel Green Power – che in questi anni ha dedicato ad ogni collega una sala riunioni nelle sedi di Larderello o Pisa – rinnoverà l’intitolazione ad Antonella Vanni della nuova meeting room realizzata con la ristrutturazione degli uffici di accoglienza e rappresentanza a Larderello, la cui cerimonia inaugurale si terrà nei prossimi mesi al termine del cantiere. Allo stesso modo verranno effettuati lavori di restyling alla "Sala Stella", sempre collocata a Larderello per lo svolgimento di attività di formazione e convegni con ospiti e autorità, mentre a Bardelloni è intitolata la sala incontri presso la sede Enel Green Power di Pisa, in via Andrea Pisano, anch’essa nel tempo rinnovata negli arredi, nei monitor e nel decoro per un ricordo vivo e sentito dei colleghi. In questi giorni di commemorazione, sempre di grande commozione, molti hanno voluto esprimere un pensiero per le qualità umane e professionali dei colleghi, che hanno lasciato un grande vuoto negli ambienti di vita e di lavoro. Antonella Vanni abitava a Larderello, Paolo Bardelloni viveva a Massa Marittima e Maurizio Stella risiedeva a Follonica, tutti e tre lavoravano negli uffici Enel Green Power di Larderello.